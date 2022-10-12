Блинкен обсудил с Вучичем обеспечение энергобезопасности Сербии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и обсудил с ним меры по обеспечению энергобезопасности Сербии. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Глава ведомства обсудил с президентом диалог между Сербией и республикой Косово при посредничестве ЕС и заверил, что США поддерживают эти контакты. Он призвал «продолжать конструктивное взаимодействие для обеспечения мира и стабильности» в регионе.

«Госсекретарь также поблагодарил президента [Сербии Александра] Вучича за поддержку Сербией территориальной целостности Украины и обсудил совместные усилия по обеспечению энергетической безопасности Сербии в будущем» — сказал Прайс.О каких конкретно шагах идет речь, пресс-секретарь не уточнил.

Сербия отказалась признавать итоги референдумов о присоединении к России новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вучич затем пояснил, что признание означало бы, что страна одобрила такой способ движения к независимости и для косовских албанцев.

В последние полгода в Сербии обострились дискуссии, касающиеся поставок российской нефти. Страна получает ее в основном по трубопроводу из Хорватии.

В июне Европейский союз согласовал санкции, запрещающие морские перевозки нефти из России. Хорватия получает российскую нефть по морю.

Исключения из-под ограничений добились венгерские власти. Венгрия сохранила возможность импортировать российское топливо по трубопроводу «Дружба» в обмен на снятие вето с санкций против российской нефти.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркивал, что Сербия в будущем вряд ли сможет получать нефть по трубопроводу из Хорватии из-за санкций. 10 октября он сообщил, что Вучич договорился с венгерским премьером Виктором Орбаном о строительстве ответвления «Дружбы» в Сербию. По нему страна сможет получать более дешевую нефть [российской] марки Urals, отмечал Ковач.

Кроме того, поставки нефти по трубопроводам не подпадают под действие правила о потолке цен на российскую нефть, которое ввел ЕС. Оно начнет действовать с 5 декабря. Российские власти не раз отмечали, что перестанут поставлять энергоресурсы в страны, которые согласятся ввести потолок цен.