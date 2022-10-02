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Вучич счел вопрос о субъектах Украины в составе России сложным для Сербии

Президент Сербии Вучич: вопрос о признании территорий в составе России стал самым сложным
Фото: MFA Russia / GlobalLookPress
Фото: MFA Russia / GlobalLookPress

Вопрос о вхождении украинских территорий в состав России остается для Сербии самым сложным. Об этом сказал президент Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

Он отметил, что Сербия не может признать результаты референдумов, которые пророссийские власти провели в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области Украины, так как это означало бы, что страна одобрила такой способ движения к независимости и для албанцев.

«Мы все подвергаемся дополнительному давлению и шантажу. Для нас это дополнительно осложняется вопросом Косово и Метохии. Для нас это самое сложное, потому что у нас есть дополнительные внутренние проблемы, которые отражаются на нашем положении», — сказал сербский президент.

Он добавил, что Сербия находится в безвыходной ситуации, так как на ее власти оказывают давление и западные страны, которые «спроектировали» независимое Косово, и стороны военного конфликта на Украине.

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С 23 по 27 сентября пророссийские власти провели на территориях украинских регионов, которые заняли российские военные, референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября главы военно-гражданских администраций областей и российский президент Владимир Путин подписали договор о присоединении территорий в качестве новых субъектов России.

Представители Украины, США, стран Евросоюза, Казахстана, Турции и других государств отказались признавать итоги голосования. Они указывали на незаконность проведения голосования на фоне ведения военных действий и поддержку территориальной целостности Украины.

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