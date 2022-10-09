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Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на четырех направлениях

ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Украинские военные предприняли попытки наступления на купянском направлении в Харьковской области, а также в ЛНР, сообщило Минобороны. Все попытки прорыва обороны были отражены, добавил он.

«На купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, попытки наступления производились на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка в ДНР. «Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — сообщил представитель министерства.

Помимо этого, наступление велось на Андреевском направлении — атаки производили две мотопехотные роты ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. «Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля», — отметил Конашенков.

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Минобороны наступление ДНР Запорожская область Харьковская область
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