Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на четырех направлениях

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Украинские военные предприняли попытки наступления на купянском направлении в Харьковской области, а также в ЛНР, сообщило Минобороны. Все попытки прорыва обороны были отражены, добавил он.

«На купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, попытки наступления производились на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка в ДНР. «Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — сообщил представитель министерства.

Помимо этого, наступление велось на Андреевском направлении — атаки производили две мотопехотные роты ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. «Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля», — отметил Конашенков.

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