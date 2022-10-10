Запорожские власти заявили об информационной подготовке наступления ВСУ

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Киев начал «идеологическую и информационную подготовку» наступления на Запорожскую область, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена». Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы», — уверен Рогов. Сроки возможных провокаций или активизации боевых действий он оценил максимум в две-три недели.

Рогов входит в состав администрации той части территории Запорожской области, которую российские войска взяли под контроль в ходе спецоперации. Административный центр региона контролирует Киев.

В конце сентября на подконтрольной Москве части Запорожской области (как и в Херсонской, а также в ДНР и ЛНР) прошел референдум о присоединении к России, на котором, по официальным данным, 91,11% проголосовавших высказались «за». Вхождение в состав России поддержали и жители остальных трех территорий, Владимир Путин 5 октября подписал соответствующие законы.

6 октября Рогов сообщил, что ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и солдат, чем за все время спецоперации.