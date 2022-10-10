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Захарова заявила о желании Зеленского выступить перед G7 с новым номером

Захарова заявила о желании Зеленского выступить на срочной встрече G7 с новым номером
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет выступить на срочной встрече стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) «с новым номером», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером», — написала она в своем телеграм-канале.

Украинский лидер заявил, что договорился с немецким канцлером о проведении срочной встречи «Большой семерки» после взрывов в городах страны.

Утром 10 октября в украинских городах произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры. В некоторых городах возникли перебои с электро- и водоснабжением, а в Харькове и Ивано-Франковске встал транспорт.

Минобороны России объявило о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». Цель достигнута, все объекты поражены, рапортовало ведомство. Удар по украинским объектам был нанесен после подрыва грузовика на Крымском мосту. Президент Владимир Путин пообещал жесткий ответ на попытки терактов на территории России.

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