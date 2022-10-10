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МИД Венгрии напомнил об отоплении зимой благодаря договору с «Газпромом»

Глава МИД Венгрии напомнил об отоплении зимой в ответ на критику встречи с Лавровым в ООН
«Газпром» GAZP ₽195,15 -8,32% Купить

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ тем, кто критиковал за его встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, напомнил, что в их домах зимой будет тепло в отличие от домов других жителей Европы, передает Index.hu.

Встреча Сийярто с Лавровым состоялась на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла с 20 до 26 сентября в Нью-Йорке. Как рассказал глава венгерского МИДа, на той встрече он обсуждал с Лавровым отсрочку по платежам за газ. В итоге у Будапешта есть гарантии, что «Газпром» будет поставлять обещанные 5,8 млн куб. м газа в сутки.

После этого Сийярто задал вопрос критикам, будут ли они критиковать его даже тогда, когда в их квартире зимой будет тепло в отличие от других стран Европы. «Иначе для чего нужна внешняя политика, если не для этого?» — добавил министр.

По словам Сийярто, сейчас в Европе есть только один газопровод, который работает на 100% и доставляет газ из России в Венгрию, «Турецкий поток», и «Газпром» продолжает выполнять обещания по поставкам газа через этот трубопровод.

Венгрия регулярно выступает против санкций в отношении российской нефти и газа. В рамках нефтяного эмбарго ЕС Будапешт получил право продолжить получать топливо по трубопроводу «Дружба». Власти Венгрии также согласились оплачивать российский газ рублями, а потенциальный отказ от него сравнивали с «уничтожением» экономики страны.

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Венгрия отопление Газпром Сергей Лавров Генассамблея ООН
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