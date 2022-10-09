Маск предупредил о всемирной катастрофе, вспомнив притчу о золотой рыбке

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск вспомнил притчу о золотой рыбке, рассуждая о будущем в случае эскалации конфликтов по всему миру. Об этом он написал в своем «Твиттере» (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

Сперва Маск пересказал «русскую притчу», в которой бедный крестьянин поймал волшебную рыбку, а та обещает выполнить одно его желание из трех вариантов: замок, слитки золота или корабль для путешествия по миру, добавив, что его сосед получит все загаданное в двойном размере. «Крестьянин без раздумий отвечает: «В таком случае, выколи мне один глаз», — говорится в сообщении.

«Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии», — подписал в заключение бизнесмен.

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