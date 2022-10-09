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В Белоруссии возбудили первое уголовное дело из-за завышения цен

Это первое уголовное дело после того как власти страны ввели мараторий на рост цен. Александр Лукашенко объяснил новый закон борьбой с инфляцией, которая усилилась на фоне санкций

В Белоруссии возбудили первое уголовное дело по факту завышения цен на продовольственные товары. Об этом сообщила заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары Комитета государственного контроля (КГК) Татьяна Самохина в эфире телеканала «Беларусь-1».

«По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь («Превышение власти или служебных полномочий»). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. белорусских рублей [около $4 тыс.]», — сказала она.

Речь идет о предприятии из Бобруйска (Могилевская область). По данным КГК, с января по август предприятие поставляло сельскохозяйственную продукцию в учреждения образования и здравоохранения с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600%.

Также сообщается о похожем инциденте в Лиде (Гродненская область). Выяснилось, что один из магазинов повысил цены на колбасные изделия после того, как в стране был введен мораторий. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.

6 октября в Белоруссии по распоряжение президента Александра Лукашенко был запрещен рост цен. По словам президента, он был вынужден принять такое решение потому что «цены сегодня запредельные». 

Инфляция в Белоруссии начала резко расти с марта. Так, если в прошлом декабре она была в районе 9%, то уже к июлю превысила 17%, следует из данных нацбанка страны. В то же время ВВП Белоруссии в январе—июле снизился на 5,2%, приводит Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам текущего года на 2,9%, по инерционному плану — на 1%.

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В то время как в западных странах высокий уровень инфляции в основном обусловлен ростом цен на энергоносители, в Белоруссии это во многом связано с нарушением логистических цепочек вследствие санкций ЕС. Брюссель начал вводить ограничения против Минска после выборов президента Белоруссии в 2020 году, на которых победу вновь одержал Лукашенко. Санкционное давление усилилось после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Белоруссия рост цен Инфляция Александр Лукашенко
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