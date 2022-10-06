Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии

Запрет на повышение цен Лукашенко обосновал «запредельной» инфляцией в стране. За исполнением он поручил проследить генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает БелТА.

«С 6-го числа [октября] запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил Лукашенко.

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По словам президента, он был вынужден принять такое решение потому что «цены сегодня запредельные». «Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», — заключил он.

Инфляция в Белоруссии начала резко расти с марта. Так, если в прошлом декабре она была в районе 9%, то уже к июлю превысила 17%, следует из данных нацбанка страны. В то же время ВВП Белоруссии в январе—июле снизился на 5,2%, приводит Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам текущего года на 2,9%, по инерционному плану — на 1%.

В середине августа правительство Белоруссии заявило, что при оптимистическом сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в этом году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии в случае отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

6 октября замглавы правительства России Алексей Оверчук заявил, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение. По его словам, решение о кредите уже принято, а документ или уже подписан, или будет подписан в ближайшее время.

В то время как в западных странах высокий уровень инфляции в основном обусловлен ростом цен на энергоносители, в Белоруссии это во многом связано с нарушением логистических цепочек вследствие санкций ЕС. Брюссель начал вводить ограничения против Минска после выборов президента Белоруссии в 2020 году, на которых победу вновь одержал Лукашенко. Санкционное давление усилилось после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.