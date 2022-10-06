В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен

Повышать цены будет нельзя в том числе за счет отмены скидок и распродаж, цены на новые товары и услуги потребуется согласовывать с властями. Ввести мораторий ранее поручил президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за инфляции

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о введении моратория на повышение цен на внутреннем рынке, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

В соответствии с ним, всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые производят, ввозят и реализуют продукцию на белорусском рынке или оказывают на нем услуги, запрещается повышать цены. Речь идет как о продовольственных, так и о непродовольственных товарах.

Также нельзя повышать цены за счет прекращения акций, отмены скидок и распродаж. Разрешить рост стоимости могут только государственные органы или организации, подчиненные правительству, а также местные администрации (исполкомы). Перед этим ведомства должны выяснить, целесообразно ли повышать цены с экономической точки зрения.

В случае, если конкретный товар никогда не производили в стране, а услугу прежде не предоставляли, стоимость потребуется согласовать с теми же ведомствами.

Ввести запрет на повышение цен в стране, начиная с 6 октября, распорядился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил это тем, что цены на внутреннем рынке стали «запредельными» и «уперлись в потолок».

Инфляция в Белоруссии начала резко расти с марта. По данным нацбанка страны, в прошлом декабре она держалась на уровне 9%, а к июлю превысила 17%. В то же время ВВП Белоруссии в январе—июле снизился на 5,2%, подсчитал Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам текущего года на 2,9%, по инерционному плану — на 1%.

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В середине августа в белорусском правительстве заявили, что при оптимистическом сценарии экономика в этом году не вырастет за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии. Однако для этого против страны не должны вводить новых санкций, и Белоруссия должна избежать непредвиденных шоков, подчеркивали в кабинете министров.