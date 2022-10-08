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Песков заявил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста нет

Фото: Алена Попова / ТАСС
Фото: Алена Попова / ТАСС

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста, где утром произошел пожар, пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что обследование места происшествия уже ведется, после чего можно будет назвать сроки восстановления. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что это будет возможно после тушения пожара. По данным источника ТАСС в экстренных службах, к 10:05 открытое горение ликвидировали.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. В Национальном антитеррористическом комитете причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за которого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушились, арка над судоходной частью не повреждена. Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы из Крыма. Власти запустят паромную переправу.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования инцидента. СК в связи с произошедшим возбудил уголовное дело. Статья, по которой его завели, не называлась.

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Теги
Дмитрий Песков Крымский мост Крым
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