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В ДНР заявили об обстреле ВСУ Иловайска ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины обстреляли город Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) шестью ракетами HIMARS, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел начался около 00:00 по местному времени (совпадает с мск), сказано в сообщении. Обстрел вели со стороны села Уманское в Ясиноватском районе Донецкой области, утверждают в СЦКК. Между Уманским и Иловайском примерно 50 км, по прямой между ними находится Донецк.

Обстрел вели из установки М142 HIMARS. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства. Их поставляют Киеву союзники Вашингтона и сами Соединенные Штаты.

Украина начала получать установки HIMARS в конце июня. Вcего Вашингтон обещал передать Украине 20 таких установок. 12 РСЗО уже передали Киеву, еще четыре должны поступить на Украину в рамках очередного пакета военной помощи «в ближайшие дни», говорили Reuters источники в администрации президента США 4 октября. В офисе украинского президента считают, что передача Киеву 50 таких установок может изменить ход боевых действий.

Ранее, 4 октября, офицер представительства Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК Алексей Гетманский сообщил «РИА Новости», что украинские войска стали использовать новый тип ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с поражающими элементами в виде шрапнели. Она опасна большой поражающей способностью и способностью разрывается в небе и разлетаться в пределах определенного радиуса, пояснял Гетманский.

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Такие ракеты — М30 — выпускаются из установки М142 HIMARS, отмечал офицер. Ими уже обстреливали города Старобельск и Брянка в ЛНР, говорил он.

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