В России третий день подряд снизилось число случаев и смертей от COVID-19

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух населенных пунктов Политика, 13:15
Турбулентность и стагнация: что будет с новостройками в Москве Недвижимость, 13:13
Новым главой Нацбанка Украины стал Андрей Пышный Политика, 13:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:05
В США начался суд над Кевином Спейси по делу о домогательствах Life, 12:59
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 12:57
Россиянин продаст клуб АПЛ американскому миллиардеру за £120 млн Спорт, 12:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Подкаст «Криптосанкции — не повод для паники». Что изменится для россиян Крипто, 12:43
Дрозд назвал провокацией бойкот Швецией турниров с россиянами Спорт, 12:41
В Восточном военном округе сменился командующий Политика, 12:36
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 12:34
В Москве на треть упал спрос на элитные новостройки Недвижимость, 12:29
Ключевые игроки строительной отрасли обсудили стратегию ее развития Пресс-Центр, 12:28
Полиция пресекла вооруженное ограбление дома футболиста «Ювентуса» Спорт, 12:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России третий день подряд снизилось число случаев и смертей от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число новых заражений коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 22 268, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Госпитализированы 2025 человек, 104 заболевших скончались.

На этой неделе число заболевших в стране за сутки не превышало 25 тыс. человек, хотя еще две недели назад выявляли более 50 тыс. зараженных в сутки. Последние три дня идет снижение числа как выявленных случаев, так и летальных исходов (5 октября выявили более 23,7 тыс. зараженных, 113 смертей; 6 октября — более 23 тыс. заболевших, 108 смертей).

По данным на 7 октября, более 1 тыс. инфицированных выявили только в Москве (1624) и Санкт-Петербурге (1443). Более 500 случаев — в девяти регионах. В некоторых субъектах — Ненецком, Чукотском автономных округах и Тыве — зафиксировали менее 10 случаев заражений за сутки.

Всего с начала пандемии в России выявили почти 21 млн 164 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались, по данным оперштаба, почти 388 тыс. человек. Росстат, который учитывает в своей статистике и те случаи, когда COVID-19 был основной причиной смерти, и те, когда он был диагностирован на момент смерти, сообщал о более чем 800 тыс. умерших с коронавирусом за время пандемии (данные к июню 2022 года).

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
коронавирус COVID-19 статистика
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
Патриарх Кирилл из-за COVID отменил поездку в Троице-Сергиеву лавру
Общество
Число госпитализаций с COVID-19 в России выросло за сутки на 179%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter