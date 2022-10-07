В России третий день подряд снизилось число случаев и смертей от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число новых заражений коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 22 268, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Госпитализированы 2025 человек, 104 заболевших скончались.

На этой неделе число заболевших в стране за сутки не превышало 25 тыс. человек, хотя еще две недели назад выявляли более 50 тыс. зараженных в сутки. Последние три дня идет снижение числа как выявленных случаев, так и летальных исходов (5 октября выявили более 23,7 тыс. зараженных, 113 смертей; 6 октября — более 23 тыс. заболевших, 108 смертей).

По данным на 7 октября, более 1 тыс. инфицированных выявили только в Москве (1624) и Санкт-Петербурге (1443). Более 500 случаев — в девяти регионах. В некоторых субъектах — Ненецком, Чукотском автономных округах и Тыве — зафиксировали менее 10 случаев заражений за сутки.

Всего с начала пандемии в России выявили почти 21 млн 164 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались, по данным оперштаба, почти 388 тыс. человек. Росстат, который учитывает в своей статистике и те случаи, когда COVID-19 был основной причиной смерти, и те, когда он был диагностирован на момент смерти, сообщал о более чем 800 тыс. умерших с коронавирусом за время пандемии (данные к июню 2022 года).