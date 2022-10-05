За сутки в России на 18,4% снизилось число госпитализаций с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России госпитализировали 2480 человек с коронавирусом, что на 18,4% меньше по сравнению с 4 октября. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее в России госпитализировали 3038 человек. По сравнению с 3 октября число госпитализаций накануне выросло на 179,2%.

Число новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 23 757. Выздоровели 44 694 человек, или на 1,6%, чем днем ранее. Умерли за сутки 113 заразившихся, сообщил оперативный штаб.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.