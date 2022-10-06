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В России второй день подряд выявили 23 тыс. новых случаев COVID за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки зарегистрировали 23 045 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. День назад, 5 октября, было выявлено 23 757 случаев COVID-19 за сутки.

Число госпитализированных за прошедшие сутки составило 2292 человека, что на 7,6% меньше по сравнению с 5 октября, когда в больницы попали 2480 россиян.

Выздоровели 41 536 человек, 108 россиян умерли.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 1962 человека. На втором месте — Санкт-Петербург (1465 человек), на третьем — Самарская область (922 человека). Затем следуют Свердловская (831 человек) и Челябинская области (811 человек).

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 21 млн человек, умерли 387 тыс. россиян.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки.

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Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания. В начале октября глава ведомства Анна Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Теги
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