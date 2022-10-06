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Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолетах

Фото: mod_russia / Telegram
Фото: mod_russia / Telegram

Российские истребители сбили два военных самолета украинских сил, сообщает в ежедневной сводке Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины — один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой народной республики», — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников в Херсонской области и Донецкой народной республике.

Всего, по данным российского военного ведомства, с начала спецоперации уничтожено 315 украинских самолетов и 157 вертолетов.

Накануне сообщалось, что российская авиация сбила в Николаевской области МиГ-29 воздушных сил Украины. По сообщениям от 30 сентября, было сбито два самолета (МиГ-29 и Су-25) и пять беспилотников. 29 сентября российские военные сообщили, что сбили в воздухе истребитель четвертого поколения МиГ-29 и тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24.

23 сентября Минобороны сообщило, что российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в Николаевской области и по одному Су-25 в Херсонской области и ДНР.
 

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