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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по взводу HIMARS вблизи Николаева

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 18 снарядов HIMARS и две ракеты HARM
За сутки военные уничтожили шесть складов оружия боеприпасов и цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У», сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 и пять беспилотников

Российские военные в контрбатарейной борьбе нанесли удар по взводу американских РСЗО HIMARS в районе Николаева, сообщило Минобороны.

В Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ. На территории Южного машиностроительного завода в Днепре ВКС уничтожили цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У».

В районе Краматорска (Донецкая область) ракетными ударами уничтожено до двухсот бойцов, 23 единицы военной техники и более 30 т артиллерийских боеприпасов. Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Николаева, донецких сел Закотное, Редкодуб и Времевка и села Осокоровка в Херсонской области, а также «61 артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах».

В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска из РЗСО HIMARS
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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

В населенных пунктах Маяки (Донецкая область), Лежино (Запорожская область), Павлоград и Коломийцево (Днепропетровская область), а также в Николаеве военные уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Вблизи села Редкодуб уничтожены два полевых пункта заправки техники.

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе села Клещеевка. У поселка Терновые Поды Николаевской области силы ПВО сбили самолет Су-25.

Кроме того, за сутки сбито пять беспилотников, 18 снарядов HIMARS и две ракеты HARM.

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