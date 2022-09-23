Минобороны заявило о сбитых МиГ-29 и Су-25 в Херсонской и Николаевской областях и ДНР

Минобороны заявило о сбитом украинском МиГ-29 и двух Су-25

Истребители были сбиты в Николаевской и Херсонской областях и ДНР. За сутки было сбито 19 украинских беспилотников, уничтожены ЗРК «Бук-М1» и другая техника

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Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в Николаевской области и по одному Су-25 в Херсонской области и ДНР, сообщило Минобороны.

В Херсонской области и ДНР средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а в районах города Новая Каховка и поселка Плодовое — 42 снаряда HIMARS и «Ольха».

В ДНР уничтожен ЗРК «Бук-М1». В Запорожской и Харьковской областях военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского оружия, а также четыре пункта управления подразделений ВСУ. В Николаевской области в результате ударов по пунктам временной дислокации двух бригад украинская сторона потеряла более 130 военных.

В районе Запорожья ВКС России ударили по позициям тактической группы «Чайка» и пунктам временной дислокации батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 бойцов и 12 единиц военной техники. Вблизи Славянска и Озерного (ДНР) «нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников», уничтожено более ста бойцов. Еще более 220 украинских солдат погибли при ударе по подразделениям аэромобильной бригады в районе Краматорска.