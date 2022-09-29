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Минобороны сообщило об уничтожении двух военных самолетов ВСУ

В воздухе сбиты украинские многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 и тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24, сообщило Минобороны России

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За прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине были сбиты два украинских военных самолета, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке с места событий.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Александровка Николаевской области; Брускинское, Райское, Садок Херсонской области; Ясеневка Луганской народной республики; Павловка и Петровское Донецкой народной республики.

Минобороны заявило о провале атаки ВСУ на краснолиманском направлении
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов Вооруженных сил Украины, отметили в Минобороны.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что наступление ВСУ на краснолиманском направлении провалилось, украинская сторона потеряла более 70 человек, четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля. Власти ДНР и российское военное ведомство заявили о взятии под контроль Красного Лимана в конце мая. В сентябре власти республики не раз сообщали о напряженной обстановке на краснолиманском направлении.

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Глава ДНР Денис Пушилин 28 сентября заявил, что после референдума о вхождении в состав России Донецкая народная республика перейдет к новому этапу боевых действий.

«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», — сказал Пушилин.
Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля 2022 года. В тот день президент Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и два договора — о дружбе и взаимопомощи.

Теги
ВКС России Минобороны ВСУ
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