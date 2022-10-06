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Война санкций ,  
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В МИД заявили о «размытии» нейтралитета Австрии из-за поддержки санкций

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нейтралитет Австрии, которая поддержала все санкции Евросоюза против России, «размывается», заявил в интервью «РИА Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«С сожалением приходится констатировать, что на деле нейтралитет Австрии размывается. Австрийское правительство поддержало все антироссийские санкционные меры Евросоюза, отметилось резкими антироссийскими заявлениями, внесло свой вклад в cрежиссированную кампанию высылки российских дипломатов», — сказал Тяпкин.

По его мнению, в связи с этим любые разговоры о каких-либо «честных посреднических услугах», например о представлении Веной интересов Украины в России, теряют смысл.

Нейтральный статус Австрии заключается в том, что она не принимает участия в военных конфликтах, не является членом военных союзов (в том числе НАТО), отказалась от размещения на своей территории иностранных военных баз. В середине июля австрийский канцлер Карл Нехаммер подтвердил отсутствие обсуждений по вступлению страны в НАТО.

Что касается посредничества Австрии в конфликте России и Украины, то накануне, 5 октября, издание The Hill со ссылкой на австрийского чиновника писало, что Вена готова принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине и поддерживать каналы связи с Россией. Собеседник издания сказал, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки.

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