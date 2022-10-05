МИД: линия на продвижение потенциала НАТО в АТР четко оформляется

В МИДе заявили о продвижении НАТО своего влияния в АТР

НАТО совместно с единомышленниками продвигает свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), воздействуя на ключевые страны, являющиеся его союзниками, заявил «РИА Новости» директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации «зоны ответственности» организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется», — пояснил он.

По мнению Ноздрева, НАТО опирается в этом процессе на Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию.

«Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания «натофикации» Азии необратимого характера», — добавил он.

В конце июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса на следующее десятилетие. Часть концепции была впервые посвящена вызовам со стороны Китая.

Пекин в ответ на это заявил, что «НАТО само и есть системный вызов миру и стабильности во всем мире». Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь тогда высказал мнение о том, что НАТО продолжает «прорываться в новые регионы и на новые территории, развязывая повсюду войны». В частности, альянс поступает так в АТР, пытаясь «экспортировать менталитет холодной войны», заявил Чжао Лицзянь.

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Беспокойство из-за новой концепции НАТО выражал и постоянный представитель Китая при ООН Чжань Цзюнь. Он заявил, что деятельность НАТО в разных регионах приводит к проблемам. Постпред КНР призвал блок

«не искать воображаемых врагов» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «не создавать искусственных противоречий и разногласий».