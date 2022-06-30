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Политика ,  
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Китай в ответ на стратегию НАТО назвал альянс «системным вызовом миру»

НАТО позиционирует себя как региональная оборонительная организация, хотя «на самом деле продолжает прорываться на новые территории, развязывая повсюду войны», заявил в МИД КНР
Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

Организация североатлантического договора (НАТО) сама представляет собой «системный вызов миру и стабильности», заявил официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, комментируя новую Стратегическую концепцию альянса, его слова приводит Global Times.

«НАТО сама и есть системный вызов миру и стабильности во всем мире», — сказал Лицзянь.

Блок позиционирует себя как региональная оборонительная организация, но «на самом деле продолжает прорываться в новые регионы и на новые территории, развязывая повсюду войны и убивая мирных жителей», пояснил свою мысль дипломат. «Руки НАТО обагрены кровью народов мира», — убежден он.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что в 1999 году США и НАТО разбомбили посольство Китая в Белграде, а теперь альянс «распустил свои щупальца» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), пытаясь «экспортировать менталитет холодной войны».

В то же время КНР «всегда был строителем мира во всем мире, участником глобального развития и защитником международного порядка», отметил Лицзянь. Страна никогда ни на кого не нападала, не входила в военные блоки и не формировала их, добавил он.

В новой стратегии НАТО Китай станет «системным вызовом» для альянса
Политика
Фото:Guang Niu / Getty Images

Дипломат назвал бесперспективными попытки НАТО «раздуть китайскую угрозу», призвал прекратить нападки в адрес КНР и отказаться от устаревшего менталитета времен холодной войны.

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Накануне натовские страны в Мадриде утвердили новую Стратегическую концепцию Североатлантического альянса на следующее десятилетие. В ней Россия определяется как «наиболее серьезная и прямая угроза» безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются вызовы со стороны Китай.

Ранее постоянный представитель КНР Чжань Цзюнь заявлял, что волны расширения альянса стали причиной новых конфликтов, а не принесли Европе безопасность, и призывал НАТО пересмотреть свое позиционирование и «отказаться от ментальности холодной войны».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Китай НАТО концепция

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