Китай в ответ на стратегию НАТО назвал альянс «системным вызовом миру»
Организация североатлантического договора (НАТО) сама представляет собой «системный вызов миру и стабильности», заявил официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, комментируя новую Стратегическую концепцию альянса, его слова приводит Global Times.
«НАТО сама и есть системный вызов миру и стабильности во всем мире», — сказал Лицзянь.
Блок позиционирует себя как региональная оборонительная организация, но «на самом деле продолжает прорываться в новые регионы и на новые территории, развязывая повсюду войны и убивая мирных жителей», пояснил свою мысль дипломат. «Руки НАТО обагрены кровью народов мира», — убежден он.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что в 1999 году США и НАТО разбомбили посольство Китая в Белграде, а теперь альянс «распустил свои щупальца» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), пытаясь «экспортировать менталитет холодной войны».
В то же время КНР «всегда был строителем мира во всем мире, участником глобального развития и защитником международного порядка», отметил Лицзянь. Страна никогда ни на кого не нападала, не входила в военные блоки и не формировала их, добавил он.
Дипломат назвал бесперспективными попытки НАТО «раздуть китайскую угрозу», призвал прекратить нападки в адрес КНР и отказаться от устаревшего менталитета времен холодной войны.
Накануне натовские страны в Мадриде утвердили новую Стратегическую концепцию Североатлантического альянса на следующее десятилетие. В ней Россия определяется как «наиболее серьезная и прямая угроза» безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются вызовы со стороны Китай.
Ранее постоянный представитель КНР Чжань Цзюнь заявлял, что волны расширения альянса стали причиной новых конфликтов, а не принесли Европе безопасность, и призывал НАТО пересмотреть свое позиционирование и «отказаться от ментальности холодной войны».