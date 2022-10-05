Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых территорий

Посла России Сергея Гармонина вызвали в МИД Швейцарии из-за предстоящего присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили в посольстве.

Ранее по этой же причине послов России вызвали в МИД Норвегии, Испании, Чехии, Хорватии, Германии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Великобритании.

Врио начальника управления стран Евразии швейцарского министерства Мирко Замбелли «изложил известные подходы Берна» к прошедшим в этих регионах референдумам, сообщили в посольстве. Гармонин в ответ передал российскую позицию, которую Владимир Путин озвучил на выступлении по случаю подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Дипломат напомнил о праве населения на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.

Референдумы в республиках Донбасса и двух областях прошли 23-27 сентября. В ЛНР за присоединение к России высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Госдума и Совет Федерации одобрили договоры о принятии новых регионов в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский после признания Москвой итогов референдумов заявил, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Многие страны мира заявили, что не признают результаты голосований — присоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России пока поддержала только КНДР.