Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Львовский университет присвоил Борису Джонсону звание почетного доктора Политика, 01:43
ФСБ рассекретила документы о воевавших против Гитлера словаках Политика, 01:19
Захарова назвала «гадкой» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках» Политика, 01:05
Госдолг США достиг рекордных $31 трлн Экономика, 00:55
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых территорий Политика, 00:44
«Барселона» проиграла «Интеру» и установила антирекорд в Лиге чемпионов Спорт, 00:41
Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября Технологии и медиа, 00:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Умерла обладательница трех «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн Общество, 00:35
В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS Политика, 00:30
Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР Политика, 00:18
«Ненавижу всех». Как складывались взаимоотношения Трусовой и Тутберидзе Спорт, 00:07
Экс-глава McKinsey c партнерами подсчитали потери ЕС без российского газа Бизнес, 00:06
Доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России за день Финансы, 00:06
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 04 окт, 23:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых территорий

Посла РФ вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения Донбасса, Херсона и Запорожья

Посла России Сергея Гармонина вызвали в МИД Швейцарии из-за предстоящего присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили в посольстве.

Ранее по этой же причине послов России вызвали в МИД Норвегии, Испании, Чехии, Хорватии, Германии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Великобритании.

Врио начальника управления стран Евразии швейцарского министерства Мирко Замбелли «изложил известные подходы Берна» к прошедшим в этих регионах референдумам, сообщили в посольстве. Гармонин в ответ передал российскую позицию, которую Владимир Путин озвучил на выступлении по случаю подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Дипломат напомнил о праве населения на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.

Референдумы в республиках Донбасса и двух областях прошли 23-27 сентября. В ЛНР за присоединение к России высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и Донбасса
Политика
Владимир Зеленский

Госдума и Совет Федерации одобрили договоры о принятии новых регионов в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский после признания Москвой итогов референдумов заявил, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Многие страны мира заявили, что не признают результаты голосований — присоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России пока поддержала только КНДР.

Читайте на РБК Pro
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Guang Niu / Getty Images Компанию оклеветали: какие способы помогут защитить репутацию
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Как увеличить уставный капитал ООО
Инструкции
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Теги
Швейцария посол России
Материалы по теме
Иран отреагировал на референдумы фразой о территориальной целостности
Политика
МИД Норвегии вызвал посла России из-за референдумов о присоединении
Политика
Российского посла вызвали в МИД Хорватии из-за присоединения территорий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter