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Посольство рекомендовало россиянам избегать мест скопления людей в Иране

Посольство рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Посольство России в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест скопления людей в связи с массовыми протестами в Иране, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Напоминаем, что фото- и видеосъемка во многих местах в крупных городах Ирана запрещена. Просьба отнестись со всей серьезностью к этому правилу во избежание происшествий», — добавили дипломаты.

В российском посольстве заявили, что внимательно следят за ситуацией с безопасностью в Иране. По информации местных правоохранительных органов, обстановка в стране стабилизируется.

В Иране с середины сентября проходят массовые протесты, поводом для которых стала смерть иранки Махсы Амини в полиции. Ее задержали за неправильное ношение хиджаба. По версии полиции Ирана, произошел несчастный случай, однако родственники девушки подозревают полицейских в убийстве.

Армия страны сочла, что протесты нацелены на «ослабление исламского режима». Президент Ирана Ибрахим Раиси заверил, что Тегеран будет «решительно бороться» с протестующими. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возложил ответственность за «спланированные протесты» в стране на США и Израиль. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что на этой неделе Вашингтон введет новые санкции в отношении Ирана на фоне протестов.

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