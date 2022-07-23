Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал кавалером российского ордена Александра Невского, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном», — объясняется награждение Мирзиёева.
Мирзиёев возглавляет Узбекистан с 2016 года, в 2021-м он был переизбран на второй срок. Ранее, с 2013-го по 2016-й, был премьер-министром страны. Нынешний срок политика истечет в 2026-м, но в случае принятия новой Конституции произойдет обнуление сроков, кроме того, на должности главы государства будут пребывать не пять лет, а семь.
5 июля Путин и Мирзиёев провели телефонные переговоры, в которых подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», сообщалось на сайте Кремля. Кроме того, главы государств коснулись ситуации в автономной республике Каракалпакстан в составе Узбекистана, где 1 июля начались протесты.
Жители Каракалпакии вышли на улицы из-за несогласия с положениями проекта поправок в Конституцию, которые подразумевали отмену суверенитета региона. Мирзиёев пошел на уступки и пообещал не вносить данные изменения в Основной закон.
Протесты не обошлись без жертв: погибли 18 человек, 243 получили ранения, более 500 были задержаны. Против лидера протестов, журналиста Даулетмурата Тажимуратова, возбудили уголовное дело за посягательство на конституционный строй (до 20 лет лишения свободы).