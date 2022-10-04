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Лавров назвал непринципиальным признание Западом новых регионов России

Глава МИД Сергей Лавров: для России непринципиально, признает ли Запад новые регионы
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Признание странами Запада вхождения четырех новых регионов в состав России не имеет никакого принципиального значения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Абсолютно непринципиально [признание Западом]. Конечно, было бы правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, она абсолютно была неизбежной», — ответил Лавров на соответствующий вопрос журналистов.

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Говоря о присоединении новых территорий, Лавров сослался на Устав ООН, «где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, и декларацию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой она четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны».

«Поэтому, конечно, с точки зрения международного права было бы важно для всех стран проявить ответственный подход и признать эту очевидную, объективную реальность», — резюмировал Лавров.

В конце сентября на территориях Украины, занятых российскими войсками, прошли референдумы о вхождении в состав России. На них, по данным местных ЦИК, большинство проголосовавших высказали желание стать частью Российской Федерации.

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Позже президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с главами ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. 3 октября законопроект о новых российских регионах приняла Госдума, 4 октября — Совет Федерации.

Западные страны уже заявили, что не признают итоги голосования. Ряд стран вызвали российских послов в МИД. Референдумы также осудили генсек НАТО Йенс Столтенберг и генсек ООН Антониу Гуттереш.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что референдумы будут означать выход Киева из переговоров с Москвой. Сегодня Зеленский утвердил решение СНБО Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

Теги
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