Госдеп США заверил Киев в готовности помочь в вопросе обороны

Госсекретарь США заверил главу МИД Украины, что Вашингтон будет поддерживать Киев, независимо от любых решений и шагов Москвы. Кулеба поблагодарил США за поддержку, в том числе за выделение $12,35 млрд

Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил его в том, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия Киева по защите своей территории. Об этом Блинкен сообщил в Twitter.

«Я подтвердил нашу непоколебимую приверженность Киеву и подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать усилия Украины в военном и дипломатическом плане, чтобы они могли защищать свою родину», — говорится в сообщении.

Кулеба, в свою очередь, поблагодарил США за поддержку, включая выделение $12,35 млрд в рамках нового пакета помощи. Он подтвердил, что госсекретарь США заверил его в том, что Вашингтон будет поддерживать Киев, независимо от любых решений и шагов Москвы.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине. Речь шла об оказании Киеву помощи на $12,35 млрд, в том числе военной.

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов 30 сентября.

Путин предложил Киеву «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».

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После этого президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и дипломатическую помощь в возвращении утраченных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал невозможными переговоры с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин. Он также сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Тем не менее генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что соответствующее решение должны поддержать 30 стран — членов альянса, и заявил, что блок будет поддерживать Киев.