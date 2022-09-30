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Байден заявил о возможных значительных жертвах урагана «Иэн»

Ураган «Иэн» мог привести к значительным жертвам и стать самым смертоносным за всю историю Флориды, заявил президент США Джо Байден.

«Число жертв все еще неясно, но мы слышим ранние сообщения о том, что может привести к значительным человеческим жертвам», — сказал он, отметив при этом активную работу поисково-спасательных отрядов.

Байден указал, что федеральное правительство покроет 100% расходов на устранение последствий бедствия, а также большую часть затрат на восстановление зданий социальной инфраструктуры. Кроме того, тем, у кого не хватает страховки на восстановление потерянного имущества, предоставят индивидуальную помощь в размере до $37,9 тыс. на ремонт дома и такую же сумму на остальную собственность.

Куба осталась без электричества после урагана
Общество
Фото:Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане 24 сентября примерно в 625 километрах к юго-востоку от Ямайки и со скоростью около 18 км/ч двигался на северо-запад. В пределах шторма скорость ветра при порывах достигала 18 м/с. На следующий день Байден объявил в штате Флорида чрезвычайную ситуацию.

28 сентября (в ночь на 29 сентября мск) более 2 млн жителей штата остались без электричества из-за урагана. Также отключилась система электроэнергии Кубы. Си-эн-эн пишет, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 17 человек. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Иэн» движется в сторону штата Южная Каролина со скоростью около 129 км/ч. Во Флориде возобновляют работу аэропорты, восстанавливается электроснабжение.

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