Байден объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде из-за шторма «Иэн»

Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближения тропического шторма «Иэн» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Иэн», — говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Флорида — штат на юго-востоке США со столицей в городе Таллахасси. Среднее количество осадков во Флориде — наивысшее из всех штатов. Обычно сезон дождей во Флориде продолжается с конца июля по начало ноября, а ураганы чаще всего приходят в сентябре

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане накануне, примерно в 625 километрах к юго-востоку от Ямайки, и со скоростью около 18 км/ч двигался на северо-запад. В пределах шторма скорость ветра при порывах достигала 18 м/с.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США, из-за штормового прилива на побережье Каймановых островов в ночь с воскресенья на понедельник может подняться уровень воды. На Ямайке возможно затопление прибрежной зоны.