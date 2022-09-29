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Более 2 млн человек во Флориде остались без света из-за урагана «Иэн»

Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида из-за урагана «Иэн», превысило 2 млн человек, свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке.

«Отключенных потребителей — 2 миллиона две тысячи семь», — указано в статистике по состоянию на 22.15 по местному времени (05.15 мск). Таким образом, по данным портала, порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате в настоящее время остаются без света.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Иэн» движется по территории штата Флорида со скоростью 169 км/ч. Ураган ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Ранее специалисты сообщали о скорости 240 км/ч.

Байден объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде из-за шторма «Иэн»
Политика

25 сентября президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана «Иэн» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Флорида — штат на юго-востоке США со столицей в городе Таллахасси. Среднее количество осадков во Флориде — наивысшее из всех штатов. Обычно сезон дождей во Флориде продолжается с конца июля по начало ноября, а ураганы чаще всего приходят в сентябре.

Теги
Флорида США ураган отключение электричества
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