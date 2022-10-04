Премьер Франции сочла целью сделать «цену войны» для России невыносимой

Франция намерена сделать «цену войны» для России невыносимой, заявила премьер-министр Элизабет Борн во время своего выступления в Национальном собрании, посвященного боевым действиям на Украине, передает Le Parisien.

«Наша цель с самого начала была одна: сделать войну невыносимой для России, сильно ударить по ее экономике, не дать ей финансировать свое наступление, — сказала Борн.

Она подчеркнула, что введение санкций против России будет продолжаться. «Отказаться от санкций — значит отказаться от Украины. А это означало бы отказ от наших ценностей и подчинение России», — добавила премьер-министр.

2 октября президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы Макрон осудил присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей и пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы.

До этого, 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, французский лидер говорил, что это «ведет к дальнейшей изоляции России», и призывал все страны оказывать максимальное давление на Путина, чтобы тот положил конец боевым действиям на Украине.