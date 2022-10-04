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Война санкций ,  
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Премьер Франции сочла целью сделать «цену войны» для России невыносимой

Премьер Франции Борн сочла целью Парижа сделать «цену войны» для России невыносимой

Франция намерена сделать «цену войны» для России невыносимой, заявила премьер-министр Элизабет Борн во время своего выступления в Национальном собрании, посвященного боевым действиям на Украине, передает Le Parisien.

«Наша цель с самого начала была одна: сделать войну невыносимой для России, сильно ударить по ее экономике, не дать ей финансировать свое наступление, — сказала Борн.

Она подчеркнула, что введение санкций против России будет продолжаться. «Отказаться от санкций — значит отказаться от Украины. А это означало бы отказ от наших ценностей и подчинение России», — добавила премьер-министр.

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Фото:Reuters

2 октября президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы Макрон осудил присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей и пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы.

До этого, 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, французский лидер говорил, что это «ведет к дальнейшей изоляции России», и призывал все страны оказывать максимальное давление на Путина, чтобы тот положил конец боевым действиям на Украине.

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