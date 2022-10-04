Группа из 11 стран в заявлении в СПЧ ООН призвала прекратить русофобию
На Совете по правам человека в ООН группа из 11 стран выступила с заявлением, в котором осудила и призвала прекратить дискриминацию русских и русскоговорящих людей. Текст заявления опубликован постоянным представительством России при организации в Женеве в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).
Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
«С конца февраля текущего года россияне подвергаются систематической дискриминации по этническому и языковому признаку. Широко распространенные практики включают отказ в оказании образовательных, медицинских, банковских и иных услуг, введение дискриминационных мер в отношении российского бизнеса, арест российской собственности, недопущение участия в спортивной деятельности и культурных мероприятиях», — говорится в сообщении.
В тексте заявления еще отмечается, что в отношении россиян применяются физические нападения, угрозы, оскорбления, повреждение имущества, увольнение с работы, выселение из квартир, а также введение визовых ограничений. В то же время на высшем политическом уровне звучат призывы исключить российскую культуру из мирового наследия, добавили там.
«Призываем правительства этих стран немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования русских и русскоговорящих людей и вернуться к ответственному выполнению своих обязательств в области прав человека в антидискриминационной сфере», — говорится в заявлении.
В середине августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала призывы западных стран полностью закрыть для российских граждан въезд в Европу проявлением национализма и дискриминации. Она заявила, что такие действия являются нарушением принципа свободы передвижения.
С 12 сентября Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это значит, что визовый сбор вырастет с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличится с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Граничащие с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиянам, позже к ним присоединилась Финляндия (запрет начал действовать с 30 сентября).