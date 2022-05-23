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Мэр Львова заявил о «недостаточной русофобии» на Украине

Вещи надо называть своими именами, заявил мэр Львова. Так он отреагировал на решение соцсети ограничить доступ к нескольким его постам из-за слова «москаль»
Андрей Садовый
Андрей Садовый (Фото: РИА Новости)

Русофобия на Украине «еще недостаточна», написал в Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

Так он отреагировал на ограничения со стороны Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и деятельность которой на территории страны запрещена). Соцсеть скрыла от других пользователей посты, в которых Садовой использовал слово «москаль», объяснив решение правилами, направленными против разжигания ненависти.

«Пришли жалобы на два моих сообщения в Facebook, где я использовал слово «москаль». Москаль не хочет, чтобы его называли москалем. Но ведь мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна», — заявил мэр.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны и защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Украина после ввода российских войск ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что у украинцев никогда не было претензий к России, но после того как Украина обрела независимость, ее граждан «стали дебилизировать» и всячески настраивать против русских. В разжигании русофобии российские власти неоднократно обвиняли западные страны. Так, в марте директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов заявил, что борьба со всем русским «захлестнула Европу» и граничит с «откровенным расизмом».

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В то же время власти ряда западных стран заявили о необходимости избегать дискриминации россиян. В частности, американский президент Джо Байден в марте заявил, что российский народ для США «не враг». А уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг назвала неправильным «прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру». По ее словам, неправильно относиться к русским с «какой-то враждебностью» или «обвинять их в войне».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
русофобия мэр Львова Украина
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