Лидер боснийских сербов Додик заявил о победе на выборах в президенты

Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что вновь стал главой республики.

Он опубликовал в Twitter результаты подсчета 90,3% голосов, согласно которым его кандидатуру на пост президента РС поддержали 52,72% избирателей, в то время как его соперница — заместитель председателя оппозиционной «Партии демократического прогресса», поддержанная и «Сербской демократической партией» Елена Тривич — набрала 46,92% голосов.

Обращаясь к избирателям Додик сказал: «Я сделаю все, чтобы РС был стабильным. Руководить собственной политикой. Продолжать сотрудничество с такими партнерами, как Сербия, Россия, Венгрия».

В Боснии также проходили выборы главы президиума. От партии Додика «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) на пост претендовала бывшая президентом РС Желька Цвиянович. Она уже объявила о своей победе, поблагодарив избирателей.

Додик был президентом Республики Сербской с 2010 по 2018 год. После этого он представлял сербов в боснийском президиуме.

С 2017 года он находится под санкциями США, которые считают, что политик «представляет серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины», препятствуя выполнению Дейтонских соглашений, заключенных в 1995 году, которые положили конец гражданской войне.

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В январе этого года рестрикции расширили, заморозив активы телекомпании «Алтернативна ТВ», которая, по версии американских властей, связана с семьей Додика. В Вашингтоне считают, что бывший президент РС использует ее для продвижения «собственной повестки, включающей очернение репутации других политиков, улучшение собственного имиджа и продвижение личных и политических целей».

После того, как ряд стран ввели санкции против России из-за военной операции на Украине, Додик заявил, что Босния и Герцеговина не присоединится к ним. Он также не раз с конца февраля встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Последний в свою очередь заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций.