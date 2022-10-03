Лидер боснийских сербов заявил о победе партии на выборах

Лидер боснийских сербов Додик заявил о победе кандидата от партии на выборах в президиум

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что его партия «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) побеждает как на выборах в боснийский президиум, так и на голосовании за президента Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), передает Nezavisne novine.

От СНСД на пост главы президиума Боснии и Герсцеговины претендует действующий президент Республики Сербской Желька Цвиянович. По словам представителя партии Радована Ковачевича, после подсчета 73% голосов, Цвиянович лидировала с 213 тыс. выбравших ее против 180 тыс. у ближайшего соперника — кандидата от партии национал-демократов Елены Тривич.

Додик в свою очередь претендует на пост президента Республики Сербской. Он сказал, что победил в выборах, однако пока подождет с таким заявлением. По словам Додика, между ним и его оппонентом будет разница в 40 тыс. голосов.

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