Путин встретится с лидером боснийских сербов Додиком 20 сентября

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком 20 сентября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Есть», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли в планах президента такая встреча. О подготовке контактов двух лидеров представитель Кремля сообщал 10 сентября.

Встречу Путина и Додика также подтвердил агентству глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович. «Да, он вечером прибывает в Москву. Завтра будет встреча с Владимиром Владимировичем в районе 14–15 часов. 21 сентября — обратно утром», — сказал Перович. Ранее он говорил, что темой разговора будут политические и экономические отношения.

Последняя встреча Путина и Додика состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Додик утверждал, что Босния и Герцеговина не хочет присоединяться к санкциям против России. «Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям», — сказал он. Также Додик поблагодарил российского президента за то, что он сделал возможным сохранение цены газа по «предыдущим условиям».

Позже Додик назвал введение ограничений проигрышной позицией Евросоюза. «Это подход мазохиста, когда ты сам себе создаешь проблемы и сам себе портишь жизнь», — заявил он.

Путин, в свою очередь, подчеркивал, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций.