В Боснии заявили о нежелании присоединяться к санкциям против России
Босния и Герцеговина не хочет присоединяться к санкциям против России, заявил член президиума балканской страны Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».
«Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям», — сказал он.
Додик также поблагодарил российского президента, за то, что он сделал возможным сохранить цену газа по «предыдущим условиям».
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций. «Но, несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться», — сказал Путин.
Президент Сербии Александр Вучич ранее также заявил, что Сербия не намерена вводить ограничительные меры против России, поскольку не считает такую политику действенной.
«Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях [против Сербии] и не считаем санкции эффективными», — заявил президент Сербии.
Вучич также рассказал, что немецкий канцлер Олаф Шольц «четко и резко» попросил от него ввести санкции против России, присоединившись к мерам Евросоюза. Как передает портал Kurir, он добавил, что прояснил Шольцу экономическое положение Сербии: то есть энергетические связи с Россией, а также традиционные и исторические отношения с этой страной.
При этом Вучич отмечал, что позиция Сербии не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО.