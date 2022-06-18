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Политика ,  
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В Боснии заявили о нежелании присоединяться к санкциям против России

Босния и Герцеговина не хочет присоединяться к санкциям против России, заявил член президиума балканской страны Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям», — сказал он.

Додик также поблагодарил российского президента, за то, что он сделал возможным сохранить цену газа по «предыдущим условиям».

Путин назвал санкции против России безумными и бездумными
Политика
Владимир Путин

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций. «Но, несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться», — сказал Путин.

Президент Сербии Александр Вучич ранее также заявил, что Сербия не намерена вводить ограничительные меры против России, поскольку не считает такую политику действенной. 

«Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях [против Сербии] и не считаем санкции эффективными», — заявил президент Сербии.

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Вучич также рассказал, что немецкий канцлер Олаф Шольц «четко и резко» попросил от него ввести санкции против России, присоединившись к мерам Евросоюза. Как передает портал Kurir, он добавил, что прояснил Шольцу экономическое положение Сербии: то есть энергетические связи с Россией, а также традиционные и исторические отношения с этой страной.

При этом Вучич отмечал, что позиция Сербии не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО.

Теги
Босния и Герцеговина Милорад Додик Владимир Путин санкции

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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