Глава офиса Зеленского встретился с советниками Байдена и Эрдогана

В рамках визита в Турцию руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником турецкого лидера Ибрагимом Калином и с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате, сообщает офис Владимира Зеленского.

В Белом доме рассказали, что Ермак и Салливан обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, вывоз зерна из украинских портов, а также поддержку Киева Вашингтоном, в том числе недавнее выделение помощи в размере $12 млрд.

В офисе украинского президента сообщили, что Ермак также посетил «производственные мощности» компании Baykar, которая выпускает беспилотники Bayraktar, а также стал первым иностранцем, посетившим исследовательский центр производителя.

На следующий день после подписания соглашений о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Луганской и Запорожской областей президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине. Речь шла об оказании Киеву помощи на $12,35 млрд, включая военную.

В Вашингтоне заверили, что продолжат поддерживать Киев, в том числе поставлять вооружение. Байден заявил, что помимо военной помощи Украина получит от США и дипломатическую помощь в возвращении утраченных территорий.