Жители подконтрольной Украине части Запорожья перекрыли трассу

Фото: vrogov / Telegram

Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе, сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в Telegram.

«На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», — написал он.

Рогов заявил, что ранее украинские власти заблокировали возможность выезда жителей в подконтрольную России часть Запорожской области, «чтобы людям не давали принять участие в референдуме». Он обвинил Киев намеренном создании трудностей на КПП для местных жителей. «Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать», — указал член ВГА.

В мае Совет обороны Запорожской области утвердил особый порядок пересечения линии соприкосновения гражданами Украины. Согласно нему, украинцы должны подавать заявки, которые рассмотрят ответственные лица и внесут заявителей в специальный список.

В августе следователи украинского бюро расследований (ГБР) выяснили, что чиновники брали взятки за пересечение линии разграничения. Поэтому в Запорожской области решили создать военную комендатуру, сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Комендант отвечает за гражданскую логистику для пересечения линии соприкосновения.

Как сообщала Национальная полиция Украины, в Ореховской территориальной общине на линии соприкосновения работают полицейские.

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10 сентября пророссийская ВГА Запорожья запретила провозить коммерческие грузы со стороны подконтрольной Украине части области на подконтрольную России через КПП «Васильевка», сообщил ее глава Евгений Балицкий в Telegram. Он объяснил это случаями провоза контрафактных товаров.

Еще через десять дней Балицкий предупредил, что с 1 октября на КПП начнет работать система пропусков. Заявление для оформления пропуска на въезд должна подать принимающая сторона.