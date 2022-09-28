Жители подконтрольной Украине части Запорожья перекрыли трассу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 14:42
Глава МИД Абхазии счел высокой вероятность войны с Грузией Политика, 14:38
Минобороны заявило об ударе по цехам бронетанкового завода под Харьковом Политика, 14:32
Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Pro, 14:31
Аукционный дом Christie’s запустил собственный NFT-маркетплейс Крипто, 14:27
Киты, креветки и как они влияют на крипторынок Крипто, 14:22
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:19
Клишас заявил, что по принятию республик Донбасса «никакого торга нет» Политика, 14:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как проходят экологические проверки бизнеса при действующем моратории Pro, 14:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:58
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 13:56
Власти пообещали не ограничивать выдачу загранпаспортов при мобилизации Политика, 13:49
Ликсутов оценил влияние БКЛ на мобильность жителей Нагатинского затона Город, 13:46
Солист Imagine Dragons купил особняк в Лос-Анджелесе за $5,8 млн Недвижимость, 13:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители подконтрольной Украине части Запорожья перекрыли трассу

Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе, сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в Telegram.

«На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», — написал он.

Рогов заявил, что ранее украинские власти заблокировали возможность выезда жителей в подконтрольную России часть Запорожской области, «чтобы людям не давали принять участие в референдуме». Он обвинил Киев намеренном создании трудностей на КПП для местных жителей. «Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать», — указал член ВГА.

Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

В мае Совет обороны Запорожской области утвердил особый порядок пересечения линии соприкосновения гражданами Украины. Согласно нему, украинцы должны подавать заявки, которые рассмотрят ответственные лица и внесут заявителей в специальный список.

В августе следователи украинского бюро расследований (ГБР) выяснили, что чиновники брали взятки за пересечение линии разграничения. Поэтому в Запорожской области решили создать военную комендатуру, сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Комендант отвечает за гражданскую логистику для пересечения линии соприкосновения.

Как сообщала Национальная полиция Украины, в Ореховской территориальной общине на линии соприкосновения работают полицейские.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images В чем самая главная опасность онлайн-тренировок
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи
Прогнозы
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

10 сентября пророссийская ВГА Запорожья запретила провозить коммерческие грузы со стороны подконтрольной Украине части области на подконтрольную России через КПП «Васильевка», сообщил ее глава Евгений Балицкий в Telegram. Он объяснил это случаями провоза контрафактных товаров.

Еще через десять дней Балицкий предупредил, что с 1 октября на КПП начнет работать система пропусков. Заявление для оформления пропуска на въезд должна подать принимающая сторона.

Теги
Запорожская область трасса перекрытие Владимир Рогов Украина
Материалы по теме
Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины
Политика
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Зеленский исключил переговоры с Путиным в случае признания референдумов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter