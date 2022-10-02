Экс-советник главы Пентагона счел США или Британию причастными к ЧП на «Северных потоках»

В Пентагоне назвали возможных виновных в ЧП на «Северных потоках»

США или Великобритания могут быть причастны ко взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил полковник в отставке, бывший советник министра обороны при бывшем президенте США Дональде Трампе Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале «Judging Freedom».

«Нужно посмотреть, у каких стран была возможность сделать это. И здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и ВМС (Военно-морские силы) США. Мне кажется, это вполне очевидно», — сказал Макгрегор.

Он также назвал абсурдной причастность России к ЧП на «Северных потоках». Германия тоже «крайне маловероятно» могла организовать взрывы, так как была заинтересована в поступлении российского газа, предположил экс-советник главы Пентагона.

26 сентября на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы, из-за которых давление в трубах резко упало и образовались четыре утечки. Утечку газа зафиксировали в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который принадлежит Дании и находится недалеко от Швеции.

Компания-оператор Nord Stream после этого заявила о «беспрецедентных» разрушениях и сообщила, что сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры оценить пока невозможно.

В ЕС и НАТО допустили, что взрывы стали результатом преднамеренной диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал он. Белый дом после этого исключил причастность к авариям одной из стран — членов НАТО. Германия, Дания и Швеция решили провести расследование ЧП.

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