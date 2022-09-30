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Путин выразил надежду на поддержку присоединения территорий парламентом

Путин выразил уверенность, что парламент поддержит присоединение к России новых регионов
Президент заявил об «общей судьбе» России и республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Путин намерен подписать договоры о присоединении этих территорий, а Федеральное собрание должно принять конституционные законы

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Президент Владимир Путин заявил, что сегодня подпишет договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. «Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов, потому что это воля миллионов людей», — добавил он.

По словам Путина, решение присоединиться к России — неотъемлемое право населения этих территорий. «Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин, здесь стояли насмерть наши деды и прадеды в Великой Отечественной войне», — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что за выбором жителей республик Донбасса и двух областей — их с Россией «общая судьба и тысячелетняя история», они, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.

Референдумы о вхождении в состав России прошли на занятых российскими войсками территориях Украины с 23 по 27 сентября. В ЛНР 98,42% пришедших на участки проголосовали за присоединение к России, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Присоединение новых территорий и выступление Путина. Как это было
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После этого главы всех четырех регионов попросили Путина об их включении в состав России. Президент 29 сентября подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей (ДНР и ЛНР Москва признала независимыми государствами в феврале).

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Чтобы регионы стали частью страны, необходимо внести изменения в ст. 65 Конституции, где перечислены российские субъекты. Изменения вносятся на основании Федерального конституционного закона.

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Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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