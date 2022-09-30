Путин выразил надежду на поддержку присоединения территорий парламентом
Президент Владимир Путин заявил, что сегодня подпишет договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. «Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов, потому что это воля миллионов людей», — добавил он.
По словам Путина, решение присоединиться к России — неотъемлемое право населения этих территорий. «Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин, здесь стояли насмерть наши деды и прадеды в Великой Отечественной войне», — напомнил глава государства.
Он подчеркнул, что за выбором жителей республик Донбасса и двух областей — их с Россией «общая судьба и тысячелетняя история», они, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.
Референдумы о вхождении в состав России прошли на занятых российскими войсками территориях Украины с 23 по 27 сентября. В ЛНР 98,42% пришедших на участки проголосовали за присоединение к России, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
После этого главы всех четырех регионов попросили Путина об их включении в состав России. Президент 29 сентября подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей (ДНР и ЛНР Москва признала независимыми государствами в феврале).
Чтобы регионы стали частью страны, необходимо внести изменения в ст. 65 Конституции, где перечислены российские субъекты. Изменения вносятся на основании Федерального конституционного закона.