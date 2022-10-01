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Стрельба в ижевской школе ,  
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МВД наградило ученика ижевской школы, поднявшего тревогу из-за стрельбы

Школа № 88 в Ижевске, 26 сентября 2022 г.
Школа № 88 в Ижевске, 26 сентября 2022 г. (Фото: Андрей Коротков / EPA / ТАСС)

Ученика 10 «Б» класса школы № 88 города Ижевска Александра Стерхова, который во время стрельбы в учебном заведении 26 сентября помог спасти других учеников, наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника появилась возможность оперативно начать эвакуацию», — сообщили в МВД.

После этого Александр помогал выводить детей в безопасные места, только позднее его убедили обратиться за медицинской помощью.

Местное издание Izhlife также рассказало, как детей пытались спасти педагоги. Мама одного из восьмиклассников сообщила изданию, что учитель биологии закрыла дверь кабинета и отправила детей в лаборантскую. Другой десятиклассник школы рассказал, что педагог после предупреждения уборщицы тоже закрыла дверь в кабинете, школьники спрятались за партами и шкафами.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
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Стрельбу в школе открыл выпускник 1988 года рождения Артем Казанцев. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Позднее стало известно, что мужчина стоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения».

В результате инцидента погибли 11 детей и шесть взрослых (учителя и охранники школы). Пострадали 24 человека, из них 22 ребенка. 15 раненых направили на лечение в Москву.

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