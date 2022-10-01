Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 12:41
Кто еще, кроме Tesla. Какие компании делали роботов и чем это закончилось Life, 12:27
Глава Олимпийских комитетов Европы ответил на жалобу Украины на Россию Спорт, 12:19
Оперштаб сообщил о новом снижении числа заболевших COVID-19 в России Общество, 12:15
«РИА Новости» сообщило о задержании в ЛНР корректировщицы огня ВСУ Политика, 12:12
В Молдавии заявили об удешевлении российского газа для страны почти вдвое Экономика, 12:03
Станет ли Карл III самым «зеленым» монархом в истории Зеленая экономика, 12:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В Астане адвокат получил 17 лет тюрьмы за подготовку покушения на Токаева Общество, 11:55
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 11:53
Каким получился фильм «Далекие близкие» и зачем его смотреть прямо сейчас Стиль, 11:50
Чем заняться дома: «Блондинка», «Химера» и подкаст о детстве в 1990-х Стиль, 11:49
Женская сборная США по баскетболу 11-й раз выиграла чемпионат мира Спорт, 11:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:44
Аксенов назвал включение новых территорий «не последним воссоединением» Политика, 11:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Оперштаб сообщил о новом снижении числа заболевших COVID-19 в России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России за последние сутки выявили 33 186 новых случаев COVID-19, это на 11% меньше, чем накануне (37 286), следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Число новых случаев снижается с 28 сентября.

За последние сутки с COVID-19 госпитализировали 2 644, выздоровели 52 628, скончались — 103 человека.

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Общество
Патриарх Кирилл

Лидерами по числу новых случаев коронавируса стали Москва (2221), Санкт-Петербург (1864), Самарская (1468), Нижегородская (1361) и Свердловская (1127) области.

Всего с начала пандемии выявили более 21 млн случаев COVID-19, скончались от него более 387 тыс. Коллективный иммунитет, согласно данным оперштаба, составляет 7,4%.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 началась в России в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. В середине сентября оперштаб сообщал о росте заболеваемости на 10% за неделю, а Минздрав не исключал, что число ежедневных новых случаев может превысить 100 тыс. человек. Одновременно с этим главный санитарный врач Анна Попова сказала, что заболеваемость коронавирусом в Москве, Петербурге и в целом в центральной части России спадает и «волна» COVID-19 уходит в регионы.

Теги
коронавирус COVID-19 заболеваемость оперативный штаб
Материалы по теме
Шольц заразился коронавирусом
Политика
Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена
Политика
Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от COVID при въезде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter