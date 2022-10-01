Оперштаб сообщил о новом снижении числа заболевших COVID-19 в России

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В России за последние сутки выявили 33 186 новых случаев COVID-19, это на 11% меньше, чем накануне (37 286), следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Число новых случаев снижается с 28 сентября.

За последние сутки с COVID-19 госпитализировали 2 644, выздоровели 52 628, скончались — 103 человека.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса стали Москва (2221), Санкт-Петербург (1864), Самарская (1468), Нижегородская (1361) и Свердловская (1127) области.

Всего с начала пандемии выявили более 21 млн случаев COVID-19, скончались от него более 387 тыс. Коллективный иммунитет, согласно данным оперштаба, составляет 7,4%.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 началась в России в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. В середине сентября оперштаб сообщал о росте заболеваемости на 10% за неделю, а Минздрав не исключал, что число ежедневных новых случаев может превысить 100 тыс. человек. Одновременно с этим главный санитарный врач Анна Попова сказала, что заболеваемость коронавирусом в Москве, Петербурге и в целом в центральной части России спадает и «волна» COVID-19 уходит в регионы.