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Нарышкин увидел «политического оппонента России на грани потери рассудка»

«Политический оппонент» России сейчас находится на грани потери рассудка. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», ее фрагменты опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

«Так называемый наш «политический оппонент» уже действует хаотично, импульсивно, уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — ответил он на вопрос о том, к чему стоит готовиться России в ближайшее время.

Кого именно он имеет ввиду, Нарышкин не уточнил.

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Накануне глава СВР высказывал похожее мнение относительно политики Запада. Он обвинил сообщество западных стран в агрессии и призвал сохранять бдительность с учетом сложившейся «неспокойной ситуации».

В конце июня президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Службы внешней разведки, обвинил страны Запада в приверженности догматизму. Суть такого подхода, по словам главы государства, состоит в стремлении «любыми средствами сохранить свое доминирование».

Ранее, 30 сентября, Нарышкин сказал, что у России есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении <...> террористического акта». Он говорил о взрывах на двух газопроводах Nord Stream, которые произошли 26 сентября. Однако председатель Совбеза Николай Патрушев опроверг его слова и заявил, что пока у Москвы нет данных о причастности западных спецслужб к произошедшему на газопроводах.

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После взрывов в исключительных экономических зонах Швеции и Дании обнаружили четыре утечки. Власти этих стран заявили, что мощность подводных взрывов составила несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте (возможно, 500 кг, писала The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников).

Несколько стран Европы и Североатлантический альянс заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии, такой точки зрения придерживается и Россия.

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Сергей Нарышкин Запад Служба внешней разведки
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