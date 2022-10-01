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Число погибших при обстреле автоколонны в Запорожье выросло до 30 человек

Число погибших при обстреле колонны автомобилей с гражданским населением на выезде в подконтрольную российским войскам часть Запорожской области возросло до 30 человек, а раненых — до 88. Об этом сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Число погибших <...> увеличилось до 30, 88 человек ранены. Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка», — заявил он.

До этого Рогов писал о 24 погибших — 11 мужчинах и 13 женщинах, а также о 36 раненых. Среди тех, кто получил травмы, по словам Рогова, были 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок

Рогов сообщил о стягивании украинских сил к Запорожской области
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP

Рогов сообщил об обстреле колонны машин в Запорожской области утром 30 сентября. Ответственность за произошедшее он возложил на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Колонна автомобилей, о которой идет речь, по словам Рогова, двигалась из подконтрольной Киеву части региона. Обстрел произошел, когда она находилась в окрестностях рынка на Ореховской трассе. Член главного совета ВГА обвинил Украину в попытке «выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск».

Сейчас российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области (примерно 73% ее территории) с городами Мелитополь и Энергодар. Областной центр - город Запорожье - остается под контролем Киева.

На подконтрольной российским войскам части территории Запорожской области с 23 по 27 сентября проходил референдум о присоединении к России. По данным местного избиркома, это решение поддержали 93,11% участников голосования. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении Запорожской области и еще трех регионов (Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики) в состав России на правах новых субъектов. Как отмечал Рогов, до занятия Запорожья временной столицей области будет Мелитополь.

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Теги
Запорожская область обстрел погибшие Владимир Рогов
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