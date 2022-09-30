Рогов сообщил об ударе украинских военных по колонне с гражданскими
Украинские военные ударили по колонне машин с гражданским населением, которая ожидает въезда в контролируемую Россией часть Запорожской области. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил «РИА Новости».
По его словам, в результате этой атаки есть жертвы и пострадавшие.
«Они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших», — сказал Рогов. По его словам, киевский режим «пытается выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск».
Позднее Рогов уточнил, что погибли в результате этого удара 23 человека, еще 34 получили ранения.
Рогов также заявил, что Украина стягивает свои силы к Запорожской области, так как считает это направление приоритетным для контрнаступления,
«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В то же время, по его словам, российские военные этому контрнаступлению помешают.
Накануне Россия признала государственный суверенитет и независимость Запорожской и Херсонской областей, президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы. В них говорится, что это решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и международными нормами права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов», закрепленный в уставе ООН и с учетом волеизъявления народа на референдуме.
Референдумы о вхождении в состав России шли до этого на протяжении пяти дней в Запорожской и Херсонской областях — на территориях, которые контролируют российские военные, а также в ЛНР и ДНР. Сформированные в этих регионах избиркомы сообщали, что в Запорожской области это решение поддержали 93,11%, в Херсонской — 87,05% избирателей. По словам Рогова, российские военные контролируют 73% территории области.
После завершения референдума запорожская ВГА объявила о выходе Запорожской области из состава Украины. Перед вхождением в состав России она намерена объявить независимость в административных границах.
Путин говорил ранее, что Москва поддержит итоги референдумов. Киев считает прошедшее голосование незаконным и направленным на аннексию территорий.
Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий запланировано на 30 сентября.