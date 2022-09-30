Число погибших при обстреле автоколонны в Запорожье выросло до 24 человек

Количество погибших при обстреле колонны автомобилей с гражданским населением, которое собиралось въехать в контролируемую Россией часть Запорожской области, увеличилось до 24 человек, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок», — написал Рогов.

Ранее он сообщал о 23 погибших и 34 раненых.

Об обстреле ВСУ колонны машин в Запорожской области член главного совета ВГА Запорожской области сообщил утром 30 сентября. Автомобильная очередь располагалась в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной Украине части региона. Рогов утверждает, что киевский режим «пытается выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск».

Центральная и южная части Запорожской области контролируются российскими военными. Рогов сообщил, что это около 73% региона, в том числе Мелитополь и Энергодар. Областной центр — город Запорожье подконтролен Украине.

С 23 по 27 сентября на подконтрольной российским силам части Запорожской области, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик и в Херсонской области прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. В Запорожье, по данным местного избиркома, за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей.