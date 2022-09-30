Кадыров заявил, что недоволен некоторыми моментами спецоперации

Рамзан Кадыров (Фото: Musa Sadulayev / AP)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе спецоперации на Украине есть как моменты, которыми он доволен, так и те, которыми недоволен. Об этом он заявил перед церемонией подписания в Кремле договоров о вхождении в состав России новых территорий.

«Где наши бойцы, там я 100% доволен», — сказал Кадыров (цитата по ТАСС). Какие моменты ему не нравятся, он не уточнил.

День подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Кадыров назвал «хорошим». По его словам, эти регионы присоединяются «по волеизъявлению народа», Кадыров счел это «радостным событием».

22 сентября Кадыров выразил недовольство после состоявшегося между Киевом и Москвой при посредничестве Анкары обменом пленными. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что России выдали 55 военных и бизнесмена и политика Виктора Медведчука, Украине — 215 человек. Киев перечислял среди выданных ему лиц командиров батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Дениса Прокопенко (Редис), Святослава Паламару (Калина), фотографа Дмитрия (Ореста) Казацкого и др.

Глава Чечни заявил, что обмен был неравноценным. «Признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих», — прокомментировал Кадыров.