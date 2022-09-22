Кадыров заявил о недовольстве обменом пленными с Украиной

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что недоволен обменом военнопленными, произошедшим накануне. Он подчеркнул, что это его личная позиция.

«Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся. Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что считает передачу даже одного бойца батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) неправильным.

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