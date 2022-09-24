Кадыров сообщил об охраняющих референдум в Энергодаре чеченцах
В рамках проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России почти половину избирательных участков в Энергодаре — 19 из 45 — охраняют бойцы из Чечни, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Он уточнил, что объекты охраняют бойцы ОМОН «Ахмат-Грозный» чеченского управления Росгвардии под командованием Анзора Бисаева. «На каждом из них (участков) идеальный порядок и обеспечена надежная защита. Вопросы безопасности наши воины решают на самом высоком уровне», — добавил Кадыров.
К публикации он прикрепил видео с одним из жителей города, который решил поблагодарить чеченских военных за их работу.
В ДНР и ЛНР, а также на перешедших под контроль российских сил в ходе военной операции на Украине территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября одновременно начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября.
Президент Владимир Путин уже пообещал поддержать «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
Украинский президент Владимир Зеленский еще в начале августа называл проведение референдумов условием для отказа Киева от переговоров с Москвой. Ряд государств, в том числе страны «Большой семерки», осудили проведение голосования и исключили признание итогов референдумов. Турция также отказалась их признать. В ЕС пригрозили новыми санкциями.
Российская военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Путин называл ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны и защиту жителей Донбасса от «геноцида». Он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация каких-либо территорий.